Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

“Блокпост, вогневу точку та стаціонарну систему РЕБ уразили прикордонники на Запорізькому напрямку”, – йдеться у повідомленні.

У ДПСУ зазначили, що пілоти бойових дронів не залишають ворогу жодних шансів. Вони знищуючи усі виявлені цілі з високою точністю та ефективністю.

“Як завжди, всі об’єкти інтервентів негайно знищуються після виявлення українськими дронами”, — зазначили у службі.

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