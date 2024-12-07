Сили безпілотних систем ЗСУ знищили російський комплекс протиповітряної оборони на Запорізькому напрямку. Йдеться про зенітний ракетний комплекс "Тор М-2", вартістю 27 млн доларів.

Про це повідомляють Сили безпілотних систем (СБС) ЗСУ.

“На Запорізькому напрямку підрозділи угруповання СБС провели спільну операцію з виявлення та знищення ЗРК “ТОР М-2″ противника”, — йдеться у дописі.

Зазначається, що екіпаж 14-го Окремого полку БпАК (безпілотних авіаційних комплексів, — ред.) виявив та зупинив ціль, а оператори 412-го ОББпС (окремий батальйон безпілотних систем, — ред.) “NEMESIS” здійснили ураження з подальшим знищенням.

Нагадаємо, у суботу, 7 грудня, командувач Військово-Морських Сил ЗСУ віцеадмірал Олексій Неїжпапа проінформував, що морські дрони завдали ударів по російських цілях в тимчасово окупованому Криму.