Про це повідомила пресслужба ГУР.
“Аеророзвідники Департаменту активних дій ГУР МО України виявили на тимчасово окупованій території Запорізької області ворожий штаб”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у взаємодії з оперативно-стратегічним угрупованням військ “Таврія” було завдано ракетного удару по об’єкту.
Внаслідок операції штаб російських окупантів був знищений, шість загарбників ліквідовано, а ще троє зазнали важких поранень.
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