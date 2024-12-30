Про це повідомила пресслужба ГУР.

“Аеророзвідники Департаменту активних дій ГУР МО України виявили на тимчасово окупованій території Запорізької області ворожий штаб”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у взаємодії з оперативно-стратегічним угрупованням військ “Таврія” було завдано ракетного удару по об’єкту.

Внаслідок операції штаб російських окупантів був знищений, шість загарбників ліквідовано, а ще троє зазнали важких поранень.