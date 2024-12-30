Головне управління розвідки у співпраці з оперативно-стратегічним угрупованням військ “Таврія” знищили штаб росіян на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Про це повідомила пресслужба ГУР.

“Аеророзвідники Департаменту активних дій ГУР МО України виявили на тимчасово окупованій території Запорізької області ворожий штаб”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у взаємодії з оперативно-стратегічним угрупованням військ “Таврія” було завдано ракетного удару по об’єкту.

Внаслідок операції штаб російських окупантів був знищений, шість загарбників ліквідовано, а ще троє зазнали важких поранень.