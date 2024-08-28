На засіданні Ради Україна-НАТО учасники обговорили подальші плани щодо поставок Україні систем протиповітряної оборони та ракет до них.

Про це міністр оборони Рустем Умєров повідомив у Фейсбуці.

«Також ми продовжуємо консультації, зокрема і у двосторонніх форматах, щодо створення щита протиповітряної оборони – так званого поясу безпеки над західними регіонами держави», – додав він.

Умєров нагадав, що засідання було скликане у звʼязку з масованими ракетними ударами, які російська армія здійснила по Україні два дні тому. Тоді загарбники випустили понад 200 ракет і дронів, унаслідок чого загинули цивільні, руйнувань зазнала критична інфраструктура.

Глава Міноборони поінформував учасників засідання про поточну ситуацію й наголосив на потребі посилення української ППО.

Принагідно він подякував союзникам за непохитну підтримку й обіцяну допомогу.

«Усе більше союзників підтримують зняття обмежень для використання далекобійної зброї для самооборони України в рамках міжнародного права», – зауважив міністр.

28 серпня на прохання Києва відбулося засідання Ради Україна – НАТО. Учасники її підтвердили непохитну підтримку та солідарність союзників по Альянсу з Україною, а також свою готовність продовжувати та посилювати допомогу в боротьбі з російською агресією.