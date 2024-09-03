У Києві викрили агентурну групу, якою керували російські спецслужби під проводом колишнього депутата Верховної Ради від «Партії регіонів». Ця група готувала диверсії та планувала замахи на українських громадських діячів, зокрема на журналіста Дмитра Гордона.

Цю інформацію оприлюднили Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора.

Раніше члени цієї групи влаштували підрив залізничної колії в Полтавській області, намагаючись перешкодити логістичним операціям Збройних сил України. Вони також планували серію вибухів на залізничних шляхах, які використовувалися для транспортування військової техніки та особового складу.

Крім диверсій, група збирала дані про українських громадян, яких планувалося вбити. Вони стежили за місцем проживання, розкладом дня та контактами цих осіб. Серед потенційних жертв був журналіст Дмитро Гордон.

Колишній депутат від «Партії регіонів» координував діяльність групи. Разом із ним затримали виконавця диверсій, постачальника вибухових пристроїв і агентку, яка вела зовнішнє спостереження. Всі вони зараз перебувають під вартою.

Затриманим загрожує від 12 років позбавлення волі до довічного ув’язнення.