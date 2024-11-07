Про це повідомляє Житомиробленерго.

7 листопада в Житомирській області ввели аварійні відключення електроенергії через атаку російських безпілотників на енергетичні об’єкти.

“Всі служби зайняті усуненням пошкоджень. Додаткова інформація буде повідомлена згодом,” – йдеться у повідомленні.

Вимкнення торкнулися Коростенського, Житомирського та Звягельського районів, де зараз ведуться роботи з відновлення пошкодженої інфраструктури.