Про це повідомляє Житомиробленерго.
7 листопада в Житомирській області ввели аварійні відключення електроенергії через атаку російських безпілотників на енергетичні об’єкти.
“Всі служби зайняті усуненням пошкоджень. Додаткова інформація буде повідомлена згодом,” – йдеться у повідомленні.
Вимкнення торкнулися Коростенського, Житомирського та Звягельського районів, де зараз ведуться роботи з відновлення пошкодженої інфраструктури.
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