Про це повідомив очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

“Зараз триває зведення додаткових фортифікаційних споруд для захисту нашого кордону. Попри мінливу погоду будівельники не припиняють копати рови та ходи сполучення та встановлювати бетонні споруди для захисту воїнів Збройних Сил України”, – йдеться у повідомленні.

За словами очільника ОВА, на кордоні зводять довготривалі вогневі позиції з армованого залізобетону, встановлюють інженерні загородження: протитанкові рови, мінні поля, “зуби дракона”.

Будівництво фортифікацій відбувається у тісній співпраці з військовим командуванням.

Бунечко нагадав, що розбудова глибокоешелонованої системи оборони на українсько-білоруському кордоні у межах Житомирщини триває з 2022 року.

Як вже повідомляв ”Флот 2017“, на півночі, на кордоні України з країнами-агресорами, росією та білоруссю, триває робота з розбудови оборонних рубежів, створюється потужна система інженерних загороджень.

Сили оборони також збільшують кількість мобільних вогневих груп ППО та підвищують їх ефективність.

Наразі роботи з будівництва ліній оборони ведуться прискореними темпами. Але робота залежить від безпекової ситуації, найбільшою проблемою є ворожі безпілотники.

Також повідомлялося, що прикордонникам для облаштування оборонного рубежу передадуть частину земель Чорнобильського заповідника.

Мова йде про земельну ділянку вздовж лінії державного кордону України з російською федерацією і республікою білорусь — шириною до 2 кілометрів.