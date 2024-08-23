У Житомирі було викрито трьох посадовців коледжу, які за хабар у розмірі 1000 доларів зарахували на навчання 32-річного чоловіка, що намагався уникнути мобілізації.

Про це повідомляє Головне управління Нацполіції в Житомирській області.

За даними управління чоловік у липні звернувся до коледжу з наміром вступити, оскільки отримання вищої освіти на денній формі надавало йому право на відстрочку від мобілізації. Завідувач навчальної практики, усвідомивши мотиви абітурієнта, запропонував свою допомогу та повів його до кабінету директора, де обговорили умови зарахування. За вступ з чоловіка вимагали хабар, після чого він був зарахований на навчання поза конкурсом.

Під час обшуків у коледжі та за місцями проживання підозрюваних було виявлено і вилучено близько 41 тисячі доларів, 540 євро, 69 тисяч гривень, дві іномарки, документацію та інші докази, що свідчать про можливе правопорушення.

Всі троє підозрюваних отримали повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття неправомірної вигоди службовою особою). Крім того, завідувачу навчальної практики інкримінується пособництво за ч. 5 ст. 27. Розслідування триває.