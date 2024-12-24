У Києві, під час святкування Дня енергетика, відбулася символічна подія, коли трансформатор Орест став першим "екраном", на якому презентували уривки документального фільму "Останній прометей Донбасу".

Про це повідомили у ДТЕК.

Цей фільм розповідає історію Курахівської теплоелектростанції, розташованої поблизу лінії фронту, яка стала важливою точкою енергетичної боротьби в умовах війни.

Знімальна команда, що працювала над фільмом, перебувала на станції разом з енергетиками, потрапляючи під постійні обстріли.

“ТЕС працювала до останнього, але після критичних руйнувань була вимушена зупинитися. Але на цьому місія енергетиків не зупинилася — вони продовжили битву за світло на інших теплоелектростанціях”, — йдеться у повідомленні.

Документальний фільм вийде на екрани у 2025 році. Режисер картини — Антон Штука.