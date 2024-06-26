НАБУ і САП спільно з СБУ викрили організовану групу на заволодінні грошовими коштами "Укрзалізниці" під час ремонту колійних машин. Внаслідок цієї корупційної схеми "Укрзалізниця" зазнала збитків на суму понад 17 мільйонів гривень.

Про це повідомляють пресслужби НАБУ і САП.

За даними слідства, у 2021 році колишній директор виробничого структурного підрозділу “Черкаський колійний ремонтно-механічний завод” філії “Центр ремонту та експлуатації колійних машин” АТ “Укрзалізниця” з метою протиправного збагачення утворив організовану групу з-поміж чинних та колишніх співробітників заводу.

“Впродовж квітня 2021 – лютого 2022 років він домігся обрання наперед визначених компаній переможцями закупівлі послуг з ремонту колійних машин. Проте такий ремонт фактично не проводився, а члени організованої групи підробляли документи, які свідчили про начебто виконання робіт низкою підприємств з ознаками фіктивності”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок цього “Укрзалізниця” зазнала збитків на суму 17,1 мільйона гривень, якими заволоділи учасники злочину. Про підозру повідомили п’ятьом учасникам організованої групи, а її керівника затримали. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.