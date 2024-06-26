Про це повідомляють пресслужби НАБУ і САП.
За даними слідства, у 2021 році колишній директор виробничого структурного підрозділу “Черкаський колійний ремонтно-механічний завод” філії “Центр ремонту та експлуатації колійних машин” АТ “Укрзалізниця” з метою протиправного збагачення утворив організовану групу з-поміж чинних та колишніх співробітників заводу.
“Впродовж квітня 2021 – лютого 2022 років він домігся обрання наперед визначених компаній переможцями закупівлі послуг з ремонту колійних машин. Проте такий ремонт фактично не проводився, а члени організованої групи підробляли документи, які свідчили про начебто виконання робіт низкою підприємств з ознаками фіктивності”, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що внаслідок цього “Укрзалізниця” зазнала збитків на суму 17,1 мільйона гривень, якими заволоділи учасники злочину. Про підозру повідомили п’ятьом учасникам організованої групи, а її керівника затримали. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.
- “Слідство.Інфо”: Родина полковника СБУ за останні роки придбала автопарк розкішних автомобілів і нерухомість у престижній Конча-Заспі
- СБУ затримала мера Мукачева та голову райради
- Експосадовцю СБУ Наумову ДБР повідомило про підозру у підробці документів