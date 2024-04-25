Національне антикорупційне бюро досліджує купівлю елітної нерухомості членами сім’ї голови департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка.

Про це НАБУ повідомило у відповідь на запит NV.

«Наразі детективи Національного бюро досліджують та опрацьовують наведені у розслідуванні фактичні обставини придбання нерухомості членами сім’ї вказаної особи», — сказано у відповіді бюро.

При цьому в НАБУ уточнили, що станом на 5 квітня не отримували заяви щодо розслідування можливих правопорушень Вітюка.

4 квітня журналісти «Слідства.Інфо» опублікували розслідування про майно сім’ї керівника департаменту кібербезпеки Служби безпеки України Іллі Вітюка. У матеріалі йшлося, що його дружина у грудні 2023 року придбала квартиру в житловому комплексі преміумкласу на столичному Печерську. У декларації посадовця зазначено, що за квартиру сплачено 12,8 млн гривень, проте його офіційної зарплати на таке житло не вистачило б.

Вже 6 квітня «Слідство.Інфо» повідомили, що співробітники ТЦК намагалися вручити повістку автору цього матеріалу, журналісту Євгенію Шульгату. На їхню думку, це сталося невипадково, а, ймовірно, за вказівкою працівника СБУ і пов’язано з Євгеновим розслідуванням щодо Іллі Вітюка.

8 квітня 2024 року стало відомо, що Офіс Генерального прокурора розпочав кримінальне провадження за фактом перешкоджання професійній діяльності журналістів через інцидент з Шульгатом і за фактом можливого зловживання службовими повноваженнями.

Згодом голова Служби безпеки Василь Малюк відсторонив керівника Департаменту кібербезпеки Іллю Вітюка від виконання обов’язків на час перевірки і перевів на службу в бойовому підрозділі СБУ, який служить на фронті. Також начальника Соломʼянського ТЦК та СК у Києві, працівники якого намагались вручити повістку Шульгату, перевели на нижчу посаду у «бойовий підрозділ».