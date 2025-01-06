НАБУ та САП висунули підозру виконувачу обов’язків голови Державної митної служби України Сергію Звягінцеву. Його звинувачують у недекларуванні майна, яке, за даними слідства, фактично належить йому та його родині.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Розслідування встановило, що у 2021–2023 роках посадовець не вніс до електронної декларації дані про житловий будинок неподалік Києва площею 236,8 квадратних метрів і земельну ділянку, на якій розташована ця нерухомість.

“Вартість прихованого майна перевищує 100 тисяч доларів США, а його власність була оформлена на батька дружини посадовця, хоча фактично будинок використовували він і його сім’я”, – йдеться у повідомленні.

Підозра базується на положеннях частини 1 статті 366-2 Кримінального кодексу України, що стосується недекларування майна. Водночас детективи і прокурори зазначили, що розслідування було розпочате за їхніми власними напрацюваннями.

Слід наголосити, що згідно зі статтею 62 Конституції України, жодна особа не може вважатися винною у скоєнні злочину, доки її провину не буде доведено в законному порядку та встановлено відповідним вироком суду.