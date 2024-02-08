В бюро повідомили, що детективи НАБУ і прокурори САП розслідують факт імовірної легалізації коштів колишнім головою Державної фіскальної служби Романом Насіровим, одержаних в якості неправомірної вигоди від олігарха Олега Бахматюка.

Як відомо, Насірова обвинувачують в одержанні 5,6 млн доларів та 21,01 млн євро неправомірної вигоди від Бахматюка за те, щоб його компанії отримали відшкодування ПДВ.

На думку слідства, надалі ці кошти були легалізовані в Україні шляхом придбання майнових прав на квартири в Києві.