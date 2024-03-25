Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура у коментарі Радіо Свободі.
Правоохоронці розпочали кримінальне провадження 22 березня – наступного дня після виходу матеріалу «Схем» (Радіо Свобода), в якому журналісти виявили, що родина посадовця у період 2020-2023 років придбала нерухомість і автівки загальною ринковою вартістю понад 70 мільйонів гривень.
Розслідування Національного антикорупційного бюро України виявило, що родина Кириленка володіє значним майном: великим маєтком та земельними ділянками під Києвом, офісною нерухомістю в столиці, автомобілями та нерухомістю в елітних житлових комплексах Києва та Ужгороді.
При цьому, ніхто з родичів Кириленка не має бізнесу, а офіційних доходів родини не вистачило б, щоб придбати це майно.
До цього посадовець не включав цю власність в декларації.
У заяві Кириленко стверджує, що стартовий капітал родини був сформований у 90-ті роки через продаж акцій заводу “Стирол” у Горлівці, однак офіційне підтвердження цим операціям не було знайдено.
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