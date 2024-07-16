Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили прокурорів Офісу Генерального прокурора на одержанні неправомірної вигоди у розмірі 170 тис. доларів за ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Про це повідомили у НАБУ.

“Одного з прокурорів затримано після одержання неправомірної вигоди. Йому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України”, — заявили у НАБУ.

Повідомляється, що вирішується питання про повідомлення про підозру іншим учасникам злочину.

Генеральний прокурор Андрій Костін, реагуючи на викриття прокурорів, заявив, що це “сильний сигнал підтримки усім чесним працівникам”.

“Ми будемо спільно викривати та притягувати до відповідальності тих, хто паплюжить честь професії та підриває її репутацію”, — заявив очільник відомства.