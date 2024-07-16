Про це повідомили у НАБУ.
“Одного з прокурорів затримано після одержання неправомірної вигоди. Йому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України”, — заявили у НАБУ.
Повідомляється, що вирішується питання про повідомлення про підозру іншим учасникам злочину.
Генеральний прокурор Андрій Костін, реагуючи на викриття прокурорів, заявив, що це “сильний сигнал підтримки усім чесним працівникам”.
“Ми будемо спільно викривати та притягувати до відповідальності тих, хто паплюжить честь професії та підриває її репутацію”, — заявив очільник відомства.
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