Про це повідомили в ЦПК.
Зазначається, що міністра підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України — зловживання владою або службовим становищем.
У ЦПК зауважили, інцидент стосується рішення Умєрова, який 24 січня, всупереч законодавству, відмовився продовжити контракт із директоркою Агенції оборонних закупівель Мариною Безруковою.
Також очільник Міноборони звільнив двох членів Наглядової ради АОЗ — Тараса Чмута та Юрія Джигиря, які підтримали рішення про продовження контракту.
“Ми впевнені, що за ці дії доведеться відповідати і НАБУ має ретельно перевірити мотиви і наслідки рішень міністра”, — зазначили в ЦПК.
Нагадаємо, раніше Центр протидії корупції подав до НАБУ заяву на міністра оборони Умєрова.
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