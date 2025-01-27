Про це повідомили в ЦПК.

Зазначається, що міністра підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України — зловживання владою або службовим становищем.

У ЦПК зауважили, інцидент стосується рішення Умєрова, який 24 січня, всупереч законодавству, відмовився продовжити контракт із директоркою Агенції оборонних закупівель Мариною Безруковою.

Також очільник Міноборони звільнив двох членів Наглядової ради АОЗ — Тараса Чмута та Юрія Джигиря, які підтримали рішення про продовження контракту.

“Ми впевнені, що за ці дії доведеться відповідати і НАБУ має ретельно перевірити мотиви і наслідки рішень міністра”, — зазначили в ЦПК.

Нагадаємо, раніше Центр протидії корупції подав до НАБУ заяву на міністра оборони Умєрова.