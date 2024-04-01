Начальник Рівненського об’єднаного міського ТЦК та СП полковник Олександр Ярмошевич, який потрапив у скандал через поцілунки з колегами-жінками на роботі, написав рапорт про переведення.

Про це повідомили в Оперативному командуванні “Захід”.

Зазначено, що командування не має претензій щодо виконання офіцером його службових обовʼязків, втім зауважили, що особисті питання військовослужбовці не повинні вирішувати на робочому місці.

“Беручи до уваги суспільний резонанс від публікації матеріалів, зазначений офіцер з власної ініціативи написав рапорт про переведення його для подальшого виконання службових обовʼязків до однієї з бойових частин. Наказ про його призначення до нового місця служби підписаний відповідним керівництвом“, – йдеться у повідомленні.

Наказ про його призначення до нового місця служби підписаний відповідним керівництвом. Обставини встановлення записувальних пристроїв у службовому приміщенні зʼясовують.

“Також зазначаємо, що витік відеоматеріалів був вкинутий та поширений на загал через ресурси та за прямого супроводження «лідерів» суспільної думки ворогів“, – стверджують в ОК “Захід”.

Нагадаємо, минулого тижня у мережі поширили інтимне відео з кабінету начальника Рівненського територіального центру комплектування та соціальної підтримки.