Роман Гладкий під час служби у Командуванні Військово-морських сил України перетинав прикордонні пункти Росії.

Про це повідомляє “Телебачення Торонто”.

Інформацію про перетин російського кордону Гладким у 2014 і 2015 роках OSINT-команда виявила в злитій базі даних Федеральної служби безпеки РФ “Кордон”.

Зазначається, що у базі немає інформації про конкретні пункти пропуску, тому він міг виїжджати або безпосередньо в Росію або в окупований Крим. З 2014 до 2015 року Роман Гладкий перетинав прикордонні російські пункти 26 разів (туди й назад).

Роман Гладкий від 27 лютого 2015 до 1 січня 2016 року займав посаду начальника управління надводних та підводних сил Командування ВМС ЗСУ. За цей період він перетинав російський прикордонний пункт 8 разів.

Найчастіше (18 разів) Гладкий перетинав кордон до лютого 2015 року, коли був слухачем Національного університету оборони України імені Івана Черняховського.

Також у базі знайшлися дані про виїзди в Росію або в окупований Крим дружини посадовця Олени Гладкої — 22 перетини кордону в період з 25 жовтня 2014 по 30 листопада 2015 років.