Про це повідомляє “Телебачення Торонто”.
Інформацію про перетин російського кордону Гладким у 2014 і 2015 роках OSINT-команда виявила в злитій базі даних Федеральної служби безпеки РФ “Кордон”.
Зазначається, що у базі немає інформації про конкретні пункти пропуску, тому він міг виїжджати або безпосередньо в Росію або в окупований Крим. З 2014 до 2015 року Роман Гладкий перетинав прикордонні російські пункти 26 разів (туди й назад).
Роман Гладкий від 27 лютого 2015 до 1 січня 2016 року займав посаду начальника управління надводних та підводних сил Командування ВМС ЗСУ. За цей період він перетинав російський прикордонний пункт 8 разів.
Найчастіше (18 разів) Гладкий перетинав кордон до лютого 2015 року, коли був слухачем Національного університету оборони України імені Івана Черняховського.
Також у базі знайшлися дані про виїзди в Росію або в окупований Крим дружини посадовця Олени Гладкої — 22 перетини кордону в період з 25 жовтня 2014 по 30 листопада 2015 років.
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