Начальника штабу командування Сил безпілотних систем Романа Гладкого було відсторонено від виконання службових обов'язків на час перевірки Службою безпеки України.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Зазначається, що Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення про те, щоб органи СБУ провели додаткову спеціальну перевірку Гладкого. Таке вирішили за результатами засідання комітету Верховної ради з питань національної безпеки, розвідки та оборони.

“На час перевірки він (Роман Гладкий – ред.) буде усунений від виконання службових обовʼязків за посадою”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 3 вересня стало відомо, що СБУ не здійснювала перевірку Романа Гладкого перед його призначенням на посаду начальника штабу Командування Сил безпілотних систем ЗСУ.