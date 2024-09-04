Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Зазначається, що Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення про те, щоб органи СБУ провели додаткову спеціальну перевірку Гладкого. Таке вирішили за результатами засідання комітету Верховної ради з питань національної безпеки, розвідки та оборони.
“На час перевірки він (Роман Гладкий – ред.) буде усунений від виконання службових обовʼязків за посадою”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 3 вересня стало відомо, що СБУ не здійснювала перевірку Романа Гладкого перед його призначенням на посаду начальника штабу Командування Сил безпілотних систем ЗСУ.
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