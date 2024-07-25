Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Так, в рамках провадження щодо підтоплення тунелів між станціями “Деміївська” та “Либідська” судом обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту головному інженеру КП “Київський метрополітен”, підозрюваному у службовій недбалості, що призвела до тяжких наслідків.

“Також ухвалою суду підозрюваному заборонено спілкування зі свідками та іншим підозрюваним у кримінальному провадженні. Крім того, він має здати на зберігання свій паспорт для виїзду за кордон. Строк дії запобіжного заходу – до 23.09.2024 року”, – йдеться в повідомленні.

Іншому підозрюваному начальнику служби колії, тунельних споруд і будівель КП “Київський метрополітен” запобіжний захід Подільський районний суд Києва сьогодні.

“Головного інженера КП “Київський метрополітен”, який зараз виконує обов’язки начальника КП, підозрюють у неналежному виконанні посадових обов’язків, що призвело до розгерметизації тунелю, наявності тріщин у стінах тунелю та його подальшого підтоплення на ділянці київського метро між станціями “Деміївська” та “Либідська”, – нагадали у прокуратурі.