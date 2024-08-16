Про це повідомляє видання Київщина 24/7 з посиланням на місцеву тероборону.

За даними видання, СБУ затримала начальника ТЦК Бучанського району Леоніда Викочка та начальника ТЦК Бориспільського району Сергія Русина.

Їм інкримінують ст. 114 КК (протидія ЗСУ та зловживання впливом). Крім того, під час обшуку вилучено 300 тис. доларів США готівкою.

Водночас у СБУ повідомили про затримання очільників двох ТЦК у Київській області та їхнього спільника. Їх підозрюють у незаконному збагаченні в понад 1 млн доларів.

У Службі безпеки інформують, що за сприяння керівництва Міністерства оборони та командування Збройних Сил України ліквідували ще одну схему ухилення від мобілізації.

“У результаті комплексних заходів на Київщині затримано трьох організаторів оборудки. Ними виявились очільники двох районних ТЦК столичного регіону та їхній спільник – громадянин країни Південного Кавказу. Під час обшуків у помешканнях та автомобілях затриманих виявлено понад 1,2 млн американських доларів. Більшість вилученої готівки фігуранти зберігали у спеціально облаштованих схованках під підлогою та за обшивкою стін власних осель”, — йдеться у повідомленні. Як встановило розслідування, фігуранти пропонували військовозобов’язаним своє сприяння в уникненні призову на підставі підроблених документів про непридатність до служби за станом здоров’я. За матеріалами справи, вартість таких “послуг” становила $37 тис. США з одного ухилянта. “У цю суму входила підготовка повного “пакета” документів, зокрема фіктивних меддовідок, а також “супровід” ухилянтів під час проходження військово-лікарської комісії. Для реалізації схеми посадовці військкоматів використовували особисті зв’язки серед представників ВЛК, яких “втемну” залучали до злочинної схеми. Потім фіктивні документи використовували для зняття потенційних призовників з військового обліку, що давало їм можливість втекти за кордон”, – йдеться у повідомленні СБУ. Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років тюрми. Тривають комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.