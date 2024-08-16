Про це повідомляє видання Київщина 24/7 з посиланням на місцеву тероборону.

За даними видання, СБУ затримала начальника ТЦК Бучанського району Леоніда Викочка та начальника ТЦК Бориспільського району Сергія Русина.

Їм інкримінують ст. 114 КК (протидія ЗСУ та зловживання впливом). Крім того, під час обшуку вилучено 300 тис. доларів США готівкою.

Водночас у СБУ повідомили про затримання очільників двох ТЦК у Київській області та їхнього спільника. Їх підозрюють у незаконному збагаченні в понад 1 млн доларів.

У Службі безпеки інформують, що за сприяння керівництва Міністерства оборони та командування Збройних Сил України ліквідували ще одну схему ухилення від мобілізації.

«Заробили» на ухилянтах понад $1 млн»: на Київщині затримано двох очільників ТЦК фото 1