Про це повідомляє Delfi.
Зокрема, відомство вимагає розслідувати загрози для цивільної авіації в межах кримінального процесу.
У понеділок, 13 січня, через польоти безпілотників у повітряному просторі Латвії тричі вводили короткочасні обмеження, які створили значну небезпеку для цивільної авіації. Агентство зазначило, що у цих інцидентах було задіяно кілька дронів.
Через ці обмеження три літаки були перенаправлені до інших аеропортів: рейси авіакомпаній airBaltic (Софія – Рига) та Wizzair (Кутаїсі – Рига) скерували до Вільнюса, а рейс Finnair (Гельсінкі – Рига) повернувся до Гельсінкі.
Під час повторних інцидентів рейси airBaltic і Wizzair з Вільнюса перебували в режимі очікування в повітряному просторі Латвії до моменту відкриття аеропорту “Рига”, після чого успішно приземлилися. Водночас через ці обмеження багато інших рейсів з аеропорту “Рига” зазнали затримок.
Агентство заявляє, що польоти дронів могли бути навмисно організовані з метою загрози безпеці цивільної авіації або навмисного порушення роботи авіаційного сектору Латвії.
Нагадаємо, Ryanair закликає обмежити продаж алкоголю в аеропортах.