Агентство цивільної авіації Латвії звернулося до Держполіції та Служби держбезпеки із заявою щодо польотів невідомих дронів, зафіксованих на території міжнародного аеропорту "Рига".

Про це повідомляє Delfi.

Зокрема, відомство вимагає розслідувати загрози для цивільної авіації в межах кримінального процесу.

У понеділок, 13 січня, через польоти безпілотників у повітряному просторі Латвії тричі вводили короткочасні обмеження, які створили значну небезпеку для цивільної авіації. Агентство зазначило, що у цих інцидентах було задіяно кілька дронів.

Через ці обмеження три літаки були перенаправлені до інших аеропортів: рейси авіакомпаній airBaltic (Софія – Рига) та Wizzair (Кутаїсі – Рига) скерували до Вільнюса, а рейс Finnair (Гельсінкі – Рига) повернувся до Гельсінкі.

Під час повторних інцидентів рейси airBaltic і Wizzair з Вільнюса перебували в режимі очікування в повітряному просторі Латвії до моменту відкриття аеропорту “Рига”, після чого успішно приземлилися. Водночас через ці обмеження багато інших рейсів з аеропорту “Рига” зазнали затримок.

Агентство заявляє, що польоти дронів могли бути навмисно організовані з метою загрози безпеці цивільної авіації або навмисного порушення роботи авіаційного сектору Латвії.

Нагадаємо, Ryanair закликає обмежити продаж алкоголю в аеропортах.