Про це повідомляють російські Telegram-канали та міноборони РФ.

Міністерство оборони Росії стверджує, що пізно ввечері п’ятниці протягом двох із половиною годин над Брянською областю було збито 21 український безпілотник.

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз до цього повідомляв про 14 збитих безпілотників.