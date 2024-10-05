Вдень у суботу, 5 жовтня, в районі Костянтинівки, що на Донеччині був збитий російський літак. Ймовірно, йдеться про радянський штурмовик Су-25.

Про це Суспільне Донбас телефоном повідомив начальник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.

“Уламки частково попадали навколо міста Костянтинівка. Уламки також впали у приватний сектор — пошкоджені декілька приватних будинків. Жертв чи постраждалих від цієї події немає”, — сказав посадовець.

Зауважимо, що в мережі вже з’явилась інформація — фото та відео — про збиття російського літака в районі Костянтинівки. При цьому окремі Telegram-канали не виключають, що російський літак був збитий своєю ж авіацією. Зокрема про це написав журналіст Денис Казанський.

“Російська армія, здається, знову збила власний літак. Впав він на підконтрольній Україні території під Костянтинівкою. Z-канали радісно оголосили про збиття українського літака, але на них чекає неприємна звістка…”, — йдеться у дописі журналіста.