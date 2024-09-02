Сили ППО цієї ночі знищили в повітряному просторі столиці понад десяток крилатих ракет та близько десятка – балістичних, а також ударний безпілотник.

Про це Київська МВА повідомляє в Телеграмі.

«Російській війська завдали чергового ракетного удару по Києву. Удар був комбінований – крилатими та балістичними ракетами. Крилаті ракети, (потенційно Х-101) найпевніше, були випущені близько третьої ночі з бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Саратовської обл. РФ. На Київ ці ракети заходили після складних маневрів, з південного напрямку. Одночасно з підльотом до столиці крилатих ракет, ворог випустив по Києву і передмістю балістичні ракети KN-24/Іскандер-М. До цього всього ще додався один ударний БпЛА», – поінформував очільник КМВА Сергій Попко.

За його даними, силами та засобами протиповітряної оборони в повітряному просторі столиці було знищено понад десяток крилатих ракет та близько десятка – балістичних, а також ударний безпілотник. Точно тип та кількість оприлюднять у своїх звітах Повітряні сили, зауважив посадовець.

Унаслідок ракетного удару сталося падіння уламків в Голосіївському, Святошинському,

Дніпровському та Шевченківському районах Києва. Попередньо, є займання автомобілів та пошкодження нежитлових приміщень.

«Дані щодо руйнувань та потерпілих уточнюються. Підрозділи оперативних працюють на місцях», – додав Попко.