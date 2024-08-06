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Над Сумщиною Сили оборони збили російський гелікоптер, — ОВА

Сили оборони 8 серпня збили над Сумщиною російський гелікоптер.

Вівторок, 6 серпня 2024, 20:52

Війна в Україні — Сили оборони збили російський вертоліт Ка-52

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

“Сьогодні, 6 серпня у небі над Сумщиною підрозділами сил оборони та безпеки було знищено ворожу балістичну ракету, 2 БпЛА та один гелікоптер. Дякуємо нашим Захисникам і Захисницям!” — йдеться у повідомленні.

У соцмережах раніше писали про ймовірне збиття гелікоптера Ка-52.

Теги: Війна в Україні, російський гелікоптер, сили оборони, Сумська ОВА, Сумщина

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