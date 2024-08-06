Над Сумщиною Сили оборони збили російський гелікоптер, — ОВА

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

“Сьогодні, 6 серпня у небі над Сумщиною підрозділами сил оборони та безпеки було знищено ворожу балістичну ракету, 2 БпЛА та один гелікоптер. Дякуємо нашим Захисникам і Захисницям!” — йдеться у повідомленні.