Ремонтні бригади “Укренерго” відремонтували та повернули в роботу високовольтну повітряну лінію 330 кВ, яка забезпечує резервну схему живлення Запорізької атомної електростанції. Вона була пошкоджена під час російських обстрілів 4 квітня.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Додамо, що після обстрілів 4 квітня “Укренерго” був вимушений застосувати тимчасові заходи обмеження споживання електроенергії. Вони діяли 5 квітня з 18:45 до 22:00 в п’яти областях країни, а саме у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях.

За даними компанії, причиною застосування обмежень стала відсутність достатнього обсягу генеруючих потужностей в системі для покриття споживання в окремих регіонах країни. Це стало наслідком останніх масованих російських атак на українські електростанції.