У січні-червні 2024 року уряд України залучив від розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) понад 251 млрд грн в еквіваленті.

Зокрема, за пів року на внутрішньому ринку розмістили державних облігацій на 177,47 млрд грн, $1,17 млрд та 670,8 млн євро, свідчать дані Депозитарію Національного банку України (НБУ), повідомляє пресслужба регулятора.

Водночас на погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами за цей період спрямовано 103,7 млрд, $1,13 млрд та 841,2 млн євро.

Відтак, запозичення Міністерства фінансів на внутрішньому борговому ринку у першому півріччі 2024 року на 68,28 млрд в еквіваленті перевищували виплати за облігаціями внутрішньої державної позики, зокрема в червні – на 8,55 млрд грн в еквіваленті.

У червні 2024 року максимальна дохідність ОВДП, що розміщувались на аукціонах, становила у гривні 16,80% річних, у доларах США – 4,66% річних. Розміщення ОВДП, номінованих в євро, в червні не проводилося.

Загалом з початку повномасштабної війни до 30 червня 2024 року урядом на первинних аукціонах було залучено більше ніж 1 069 млрд грн в еквіваленті: 731,64 млрд грн, $6,79 млрд та 2,38 млрд євро. За цей період на погашення за ОВДП спрямовано 533,08 млрд грн, $7,26 млрд та 2,09 млрд євро.