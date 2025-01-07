Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Гетманцев зазначив, що попередні прогнози, які передбачали, що “податок на Google” не спрацює в Україні та нерезиденти не будуть реєструватися або вийдуть з ринку, не справдились.
Навпаки, надходження від цього податку з року в рік зростають. Якщо у 2021 році надходження склали 4,3 млрд гривень, у 2023 році ця сума досягла 8 млрд гривень.
А минулого року надходження складали 11,2 млрд грн. Це, за словами Гетманцев, майже в 4 рази перевищує суму, яку розраховували отримати за результатами прийняття закону.
“Очікуємо, що наступні ініціативи з імплементації директив DAC 7, ATAD I та ATAD II матимуть такий же успіх, як і “податок на Google”, — написав він.
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