Переможець аукціону з приватизації готелю "Україна" сплатив до бюджету України понад 3 мільярди гривень. Ця сума складається з 2,5 мільярда гривень за купівлю готелю та 502 мільйонів гривень ПДВ.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

“Перший об’єкт великої приватизації отримав нових власників, а отже – перспективи додаткових інвестицій та розвитку. Завдяки успішному аукціону початкова ціна зросла в 2,4 раза… Завдяки приватизації з початку року до держбюджету надійшли загалом ₴5,7 мільярда. Це уже перевищує заплановані на 2024 рік надходження на ₴1,7 мільярда”, – заявила перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Покупець готелю «Україна», згідно з умовами, затвердженими урядом, зобов’язаний зберегти основний профіль діяльності підприємства, погасити заборгованість із заробітної плати, а також виплатити борги перед бюджетом і прострочену кредиторську заборгованість протягом шести місяців.

Станом на березень цього року, готель «Україна» мав ₴3,9 мільйона заборгованості із зарплати, ₴10,8 мільйона заборгованості перед бюджетом, а також ₴21 мільйон простроченої кредиторської заборгованості. Окрім того, покупець повинен дотримуватися соціальних гарантій працівників відповідно до законодавства і не має права звільняти їх протягом шести місяців.

Нагадаємо, аукціон з продажу готелю відбувся на платформі Prozorro.Продажі 18 вересня, а наступний аукціон великої приватизації запланований на 19 грудня 2024 року, коли на продаж буде виставлено ТОВ «АЕРОК» зі стартовою ціною ₴965,3 мільйона.