Колишній президент США Дональд Трамп відмовився від пропозиції віцепрезидентки Камали Гарріс провести додаткові дебати перед виборами 2024 року. Свою відмову він обґрунтував тим, що вже “надто пізно”, й в деяких штатах уже почалося дострокове голосування на виборах.

Про це повідомило Politico.

На передвиборчому мітингу в Північній Кароліні Трамп наголосив, що в кількох штатах, а саме в Міннесоті, Південній Дакоті та Вірджинії вже почалося дострокове голосування на виборах. Тому ще одні дебати, на думку Трампа, є недоречними.

“Проблема з черговими дебатами полягає в тому, що просто занадто пізно. Голосування вже почалося”, — заявив кандидат на президентський пост від республіканців.

Нагадаємо, віцепрезидентка США Камала Гарріс прийняла запрошення телеканалу CNN на дебати 23 жовтня з Дональдом Трампом. Обом кандидатам запропонували формат, схожий на червневі дебати між Трампом і Байденом, під час яких Трампу і Гарріс модератори мали б ставити запитання протягом 90 хвилин без аудиторії в студії.

Перші телевізійні дебати між кандидатами в президенти від Демократичної партії Камалою Гарріс та Республіканської – Дональдом Трампом пройшли 10 вересня.