“Вона так легко і захопливо розповідає про свою роботу, що здається, ніби це просто звичайні будні в офісі, а не евакуації під обстрілами. Я слухала її і боялася запитати про все, що крутиться в голові, адже не можу уявити, як вона це витримує”, – зазначила Надя у своєму пості.

Кульмінацією дня стало оголошення про збір коштів на відновлення бази “Госпітальєрів” у Павлограді, яка була знищена внаслідок обстрілів 25 квітня 2025 року.

Цей випадок не є першим, коли Надя Дорофєєва передає свій акаунт для благодійних цілей. Раніше вона вже віддавала доступ до свого профілю волонтеру Денису Христову, який займався евакуацією людей із зони бойових дій, зібравши понад 400 000 гривень на ці потреби.

Також співачка співпрацювала з подружжям фотографів Костею та Владою Ліберовими, відомими як Libkos, для збору коштів на дрон для 93 ОМБр “Холодний Яр”, в результаті чого було зібрано 2 мільйони гривень.

З моменту свого створення у 2014 році, волонтерський медичний батальйон “Госпітальєри” провів 35 697 евакуацій, рятуючи життя багатьох українських військових.