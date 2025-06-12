Надія Гвоздик: Водійка, що супроводжує загиблих військових додому

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Надія Гвоздик, водійка з Рівного, вже понад рік виконує важливу місію в гуманітарній організації “На щиті”. Її завдання полягає в супроводі загиблих українських військових додому. Незважаючи на емоційний тягар, Надія вважає цю роботу надзвичайно важливою, адже вона допомагає родинам гідно зустріти та провести своїх героїв в останню путь.

Жінка поділилася своїм досвідом, розповівши про те, як вона приєдналася до місії, з якими труднощами стикається та як реагують люди на вулицях.

“Коли ти їдеш за кермом, звісно, є біль, але він, напевно, вже більш притуплений. Бо ти розумієш, що в тебе надважлива місія.” – Надія Гвоздик

Волонтерською діяльністю Надія займається з 2014 року, коли служила у війську. З початку 2022 року вона активно включилася у волонтерство, а згодом стала частиною команди “На щиті”, яка супроводжує тіла загиблих військових.

«Не знали, як це робити, бо ніхто з нас не був готовий до такої кількості екіпажів, які прибували в наше місто», – згадує вона.

Надія також зазначила, що не всі люди з розумінням ставляться до колони з загиблими. Її вражає байдужість деяких водіїв, які не виходять з автомобілів на знак пошани, на відміну від дітей та вагітних жінок, які стають на коліна.

“Поруч з ними стояли здорові, кремезні чоловіки, які сиділи в машині й чекали, поки пройде колона. Або ж просто стояли з руками за спиною – це розриває до болю.” – Надія Гвоздик

Водійка підкреслює, що бути за кермом у колоні супроводу набагато складніше, ніж просто їхати на вантажівці. Вона відчуває велику відповідальність і розуміє, що разом з командою вони повертають героїв додому, надаючи родинам можливість провести їх з гідністю.

“Можу сказати, що набагато легше їхати за кермом ‘рефа’, ніж у колоні супроводу. Коли я за кермом, я розумію, що ми їх повертаємо додому. Це надважлива річ, яка дозволяє родинам зустріти та провести героя з шаною і повагою.” – Надія Гвоздик

Вона також підкреслює, що працює у великій команді, де кожен виконує свою роль і підтримує інших. Спільна робота з командою Волині створює злагоджений механізм, який допомагає виконувати цю важливу місію.