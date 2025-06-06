Історія виживання Надії Семеренко та евакуація з Запорізької області

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Надія Семеренко, жителька Кам’янського Запорізької області, понад 50 років прожила в рідному селі. Вона пережила початок повномасштабної війни, активно допомагаючи українським військовим, незважаючи на постійні обстріли та руйнування свого будинку. Спочатку жінка не планувала евакуацію, але після серйозної хвороби вирушила пішки до Запоріжжя, подолавши три дні в дорозі майже без їжі та води, ночуючи у підвалах під звуки обстрілів.

Надія вийшла заміж і виховала дітей у Кам’янському. На початку війни вона сподівалася, що село не зазнає значних руйнувань, але російські війська обстріляли її будинок, внаслідок чого загинув її зять.

“Вже в кінці лютого почали стріляти. І почали танки стріляти. Зятя вбило. 22 квітня вбили зятя на городі й ще 2 хлопчики з ним були. І ото вони їх всіх вбили. На городі. Ми ж не думали, що вони так будуть бити танками. Дочка тоді позбирала загиблих, якось ми ще поховали.”

– Надія Семеренко

Хоча домашнє господарство евакуювали до Степногірська, сама Надія залишалася у селі, допомагаючи військовим. Вона жила у підвалі, адже більшість будинків були зруйновані.

30 травня 2022 року російська армія зруйнувала її хату снарядами. Надія дивом залишилася живою.

“Почали бити літаками. І 2 снаряди прямо впали мені в хату. Як я залишилася жива – просто не знаю. Я була вдома, у кухні літній. І воно мені розбило і кухню, і хату, і сараї, і все порозбивало.”

– Надія Семеренко

Жінка не планувала евакуацію, поки не захворіла і не усвідомила, що може померти у селі без допомоги. Вона залишила записку для доньки і вирушила в дорогу.

“Думаю: помру – немає ж нікого з людей. Де діти знайдуть ті кістки? Написала на дверях, що, донько, якщо мене вб’ють, як помру, то може кістки хоч колись позбираєте. І все. І чого сиділа? Думаю: треба. Що я вже там допоможу? Нічого.”

– Надія Семеренко

Надія йшла пішки три дні, ночуючи у підвалах і покинутих будинках, пила воду, яку знаходила по дорозі. Обстріли були постійними, а міни ускладнювали рух.

“Пішки, через бур’яни. 3 дні йшла. Ночувала по погребах. І міни понакидували – не пройдеш. Лізла рачки. Прийшла – коліна побиті всі. Я другий раз задаю собі питання: ну чого я там сиділа? У мене була торба з собою. Нащо я її взяла? Її треба було викинуть. Обстріли там – страшні. Горять хати, горять машини.”

– Надія Семеренко

Надія зізнається, що дорога була дуже важкою, іноді вона сідала відпочити, боячись, що може паралізувати. Врешті-решт, вона дісталася Степногірська, де її зустріли поліція та рятувальники, які допомогли дістатися до Запоріжжя.

Евакуація з прифронтових громад Запорізької області

Жителі прифронтових громад Запорізької області можуть звертатися за евакуацією за такими телефонами:

цілодобова гаряча лінія громадської організації “Координаційний гуманітарний центр” – 0 800 339 291;

евакуаційні групи Національної поліції України – 050-272-72-76 (для жителів Пологівського району), 097-826-20-02 (для жителів Василівського району).

Під час евакуації люди отримують необхідну допомогу – фінансову, медичну, гуманітарну та соціальну, зокрема безкоштовне розміщення в тимчасових прихистках.