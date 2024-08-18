Про це повідомляє “Укрінформ” із посиланням на джерела у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.
Неназваний представник ГУР підтвердив виданню, що дрони-камікадзе, якими у ніч на 18 серпня уразили нафтобазу “ФДКУ комбінат “Кавказ” у Ростовській області, були українського виробництва.
“У ніч на 18 серпня в результаті операції ГУР МОУ було уражено нафтобазу “ФДКУ комбінат “Кавказ” в районі н. п. Пролетарськ Ростовської обл., РФ. Згадана нафтобаза працювала на ворожий ВПК та забезпечувала діяльність російських окупаційних військ”, – зауважили в ГУР.
Деталі щодо результатів ураження нафтобази уточнюються.
Нагадаємо, губернатор Ростовської області Василь Голубєв вранці повідомив про нібито “відбиті атаки” дронів у регіоні, зазначивши, що уламки впали на промислові склади в Пролетарську, що призвело до загоряння дизпалива.
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