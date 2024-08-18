У ніч на 18 серпня в Ростовській області Росії сталася пожежа на нафтовому об’єкті, яку агресор пов’язує з ударами безпілотників. Атаку на об'єкт сьогодні підтвердили представники української розвідки.

Про це повідомляє “Укрінформ” із посиланням на джерела у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Неназваний представник ГУР підтвердив виданню, що дрони-камікадзе, якими у ніч на 18 серпня уразили нафтобазу “ФДКУ комбінат “Кавказ” у Ростовській області, були українського виробництва.

“У ніч на 18 серпня в результаті операції ГУР МОУ було уражено нафтобазу “ФДКУ комбінат “Кавказ” в районі н. п. Пролетарськ Ростовської обл., РФ. Згадана нафтобаза працювала на ворожий ВПК та забезпечувала діяльність російських окупаційних військ”, – зауважили в ГУР.

Деталі щодо результатів ураження нафтобази уточнюються.

Нагадаємо, губернатор Ростовської області Василь Голубєв вранці повідомив про нібито “відбиті атаки” дронів у регіоні, зазначивши, що уламки впали на промислові склади в Пролетарську, що призвело до загоряння дизпалива.