Арбітраж зобов’язав Газпром виплатити Нафтогазу 1,37 млрд доларів

Про це повідомив голова правління НАК “Нафтогаз України” Сергій Корецький у фейсбуці Сергія Корецького

Міжнародний арбітражний трибунал ухвалив рішення на користь Національної акціонерної компанії “Нафтогаз”, зобов’язавши російський “Газпром” виплатити 1,37 мільярда доларів за невиконання зобов’язань щодо транспортування природного газу через територію України. “Нафтогаз” вже розпочав процедуру стягнення цієї суми.

Голова правління НАК “Нафтогаз України” Сергій Корецький повідомив про це у соціальних мережах. Він зазначив, що з травня 2022 року “Газпром” не виконував своїх контрактних зобов’язань за принципом take or pay, зокрема, припинивши сплату за транзитні потужності. У вересні того ж року “Нафтогаз” ініціював арбітраж, який російська сторона намагалася заблокувати через суди РФ, але безуспішно.

“Тепер маємо кінцеве рішення: трибунал з арбітрів зі Швеції, Швейцарії та Ізраїлю повністю став на бік Нафтогазу. Це важлива перемога. Наступний етап – забезпечити виконання рішення. Над цим і будемо працювати. Крок за кроком” – Сергій Корецький

На даний момент “Нафтогаз” вже розпочав реалізацію арбітражного рішення, направивши “Газпрому” офіційну вимогу про сплату 1,37 мільярда доларів США відповідно до остаточного рішення міжнародного арбітражу в Цюриху.

Ця сума включає основний борг за транзит газу згідно з угодою 2019 року, а також штрафи та компенсацію всіх юридичних витрат, які поніс “Нафтогаз”. У разі відмови “Газпрому” виконати рішення добровільно, компанія перейде до примусового стягнення активів.

Крім того, “Нафтогаз” продовжує процес примусового виконання іншого арбітражного рішення – щодо компенсації в розмірі 5 мільярдів доларів США, яку Росія має виплатити за незаконну експропріацію активів у Криму у 2014 році.

Цей процес наразі перебуває на різних етапах у десяти юрисдикціях. Зокрема, у Фінляндії та Франції вже є перші результати – там вдалося арештувати російське майно. В інших країнах робота триває.

Деталі арбітражу “Нафтогаз”

9 вересня НАК “Нафтогаз України” подала запит на арбітраж до Міжнародного арбітражного суду при Міжнародній торгово-промисловій палаті в Парижі (Франція) щодо дій російського “Газпрому”. 20 травня очільник компанії “Нафтогаз” Юрій Вітренко заявив, що Україна досі не отримала оплату за транзит газу від “Газпрому” за червень 2022 року, що може стати підставою для подання позову до арбітражного суду.

У грудні 2019 року НАК “Нафтогаз” і “Газпром” уклали угоду про транзит газу на п’ять років (до 2024 року) з можливістю продовження ще на 10 років. Згідно з угодою, Москва зобов’язалася гарантовано платити Києву за транзит газу обсягом 65 мільярдів кубометрів у 2020 році та 40 мільярдів кубометрів протягом 2021-2024 років.

Після початку вторгнення Росії в Україну транзит газу до ЄС залишався на високому рівні. Наприкінці березня обсяг газу досяг максимального рівня контракту в 109 мільйонів кубометрів. Водночас країни Європейського Союзу, які приблизно на 40% залежать від російського газу, працюють над шляхами зменшення цієї залежності.

З 11 травня Україна припинила транспортування газу через пункт “Сохранівка” та компресорну станцію “Новопсков”, розташовані на окупованій території Луганщини. Причиною цього “Нафтогаз” назвав несанкціонований відбір газу окупантами та неможливість гарантувати безперешкодне постачання газу.