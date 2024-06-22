Про це повідомив голова правління Нафтогазу України Олексій Чернишов.
За попередньою оцінкою, внаслідок обстрілу пошкоджені 14 будівель університету, вибито понад 800 вікон.
“Ми не залишимось осторонь та профінансуємо відновлення навчального закладу після того, як фахівці повністю оцінять масштаби руйнувань”, – написав Чернишов у Facebook.
ІФНТУНГ – один з найкращих закладів вищої освіти в Івано-Франківську. Це єдиний в Україні університет нафтогазового профілю.
Нагадаємо, що у ніч проти суботи, 22 червня, російські загарбники завдали ракетного удару по території Національного технічного університету нафти й газу в Івано-Франківську.
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