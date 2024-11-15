Щонайменше три російські нафтопереробні заводи — Туапсинський, Ільський і Новошахтинський — були змушені зупинити або скоротити обсяги виробництва через значні фінансові втрати. Це сталося на фоні обмеження експорту, зростання цін на нафту та високих витрат на кредити.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що закриття нафтопереробних заводів свідчить про проблеми російської нафтопереробної промисловості, яка опинилася під прицілом атак українських безпілотників, західних санкцій проти Росії, які змушують нафтопереробників продавати паливо зі знижкою, а також високих відсоткових ставок.

Криза скорочує експорт палива і знижує доходи компаній, що призводить до зменшення надходжень до державного бюджету в умовах високої інфляції та невизначеності на енергетичних ринках, які і без того стурбовані млявим попитом.

Найменш технологічні російські нафтопереробні заводи, які не виробляють преміальних видів палива, постраждали найбільше, зазнавши збитків до 102 доларів за метричну тонну протягом кількох місяців другої половини 2024 року.

Росія має 30 великих і середніх нафтопереробних заводів, не враховуючи кілька малих заводів, які здатні переробляти 5,5 млн барелів на добу.