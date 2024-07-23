Від початку доби 23 липня ворог здійснив 83 спроби витіснити українських військових із займаних позицій, бойові зіткнення ще тривають у 17 локаціях.

Про це у Фейсбуці повідомив Генеральний штаб Збройних сил України станом на 16:00 вівторка 23 липня.

«Загалом на цей час окупанти здійснили 83 спроб витіснити наших воїнів із займаних позицій. бойові зіткнення у 17 локаціях. Ворог продовжує найактивніше атакувати на Покровському напрямку», – ідеться в повідомленні.

За інформацією Генштабу, у Чернігівській та Сумській областях станом на зараз загарбники обстріляли з території РФ райони Попівки, Волфиного, Яструбиного, Степка та Кіндратівки. Окрім того, біля останньої, а також неподалік Басівки вибухали ворожі некеровані авіаракети.

На Харківському напрямку без особливих змін – загарбники 11 разів безуспішно атакували у районах Глибокого, Тихого і Вовчанська. Також ворог активно задіював авіаційну компоненту і скинув понад десять КАБів поблизу шести різних населених пунктів.

На Куп’янському напрямку відбулись безуспішні спроби армії РФ просунутись вперед у районах Петропавлівки, Глушківки, Андріївки та Стельмахівки. Ситуація контрольована.

На Лиманському напрямку кількість спроб російських загарбників покращити тактичне положення збільшилась до дев’яти. Сім із цих боєзіткнень тривають у районах сіл Макіївка та Невське.

На Сіверському напрямку українські воїни вісім разів жорстко припинили активність загарбників біля Виїмки, Переїзного, Верхньокам’янського та Спірного.

На Краматорському напрямку тривають бої в районах Часового Яру і Васюківки. Ворог зазнав невдачі ще у трьох атаках – неподалік Новомаркового, Оріхово-Василівки та Іванівського.

На Торецькому напрямку триває бій у двох локаціях неподалік Залізного, дві атаки росіян Сили оборони там уже відбили. «Чотири рази отримали відкоша загарбники біля Північного, ще одна ворожа атака захлинулась поблизу Торецька. По цьому місту терористи сьогодні завдали аж п’ять авіаударів – скинули загалом десяток КАБів», – додали у Генштабі.

На Покровському напрямку загарбники не зменшують тиск. Від початку доби ворог 27 разів атакував оборонні рубежі українських захисників. Наразі тривають 12 боїв у районах Пантелеймонівки, Воздвиженки, Новоолександрівки, Прогреса та Новоселівки Першої. Окрім того, ворог загалом скинув сім КАБів біля Вовчого, а НАРами бив у бік Олександрополя та Новоселівки Першої.

На Курахівському напрямку тривають дві атаки загарбників біля Красногорівки. Ситуація перебуває під контролем Сил оборони. Ще п’ять штурмів українські захисники відбили там і в районі Костянтинівки. «Ворог зазнав втрат. Йде підрахунок», – зауважили у Генштабі.

На Времівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках українські воїни відбили по одній атаці загарбників. Чотири рази ворог підтримував свої дії авіаударами – атакував некерованими ракетами біля Урожайного та скинув КАБи по районах Малої Токмачки і Кам’янського.

За даними Генштабу, на решті напрямків – ситуація особливих змін не зазнала.