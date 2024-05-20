Станом на 13.30 російські окупаційні війська найактивніше діють на Покровському напрямку. На Лиманському, Торецькому, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках з початку доби боєзіткнень з ворогом не зафіксовано.

Про це в Фейсбуці повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

«Найактивніше на цей час ворог діє на Покровському напрямку. На Лиманському, Торецькому, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках з початку доби не відбувалося боєзіткнень», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, на цей час на Покровському напрямку зафіксовано 22 атаки. 12 з них тривають. Агресор найбільш активний біля Сокола, Новопокровського та Нетайлового.

Крім того, зазначається, що російський агресор продовжує терор цивільного населення на Чернігівщині та Сумщині – обстрілював з артилерії райони населених пунктів Новодмитрівка, Сопич, Попівка, Павлівка, Містки та Єліно.

На Харківському напрямку тривають два боєзіткнення, неподалік села Стариця та міста Вовчанськ. Ворог отримує жорстку відсіч. Інформація щодо втрат противника уточнюється. Терористи завдали авіаудару по району Липців.

На Куп’янському напрямку точиться бій у районі Синьківки. Ситуація контрольована. Одну спробу окупантів перед цим вже було відбито. Також загарбники двічі задіювали авіацію для ударів по наших позиціях неподалік Іванівки.

На Лиманському напрямку завдано два авіаудари – ворог бив з озброєння вертольотів армійської авіації біля Новолюбівки та скинув чотири керовані авіабомби у район Тернів. Боєзіткнень не було.

На Сіверському напрямку українські захисники відбивають атаку неподалік Білогорівки. Ситуація контрольована. Спроба ворога, за підтримки авіації, просунутись вперед у напрямку Роздолівки зазнала невдачі. Ще одного авіаудару окупанти завдали в районі Івано-Дар’ївки.

За інформацією пресслужби, на Краматорському напрямку кількість ворожих атак зросла до шести. Окупанти намагалися витіснити наших воїнів з позицій у районах населених пунктів Іванівське, Андріївка, Новий та Кліщіївка. По одному боєзіткненню триває біля Нового та Кліщіївки. Ситуація контрольована.

На Времівському напрямку противник і надалі здійснює спроби прорвати нашу оборону в районі Старомайорського. Українські захисники успішно відбили три атаки.

На Придніпровському напрямку також відбито три спроби ворога витіснити українських оборонців з Кринок. Втрат українських позицій не допущено.