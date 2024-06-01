Про це повідомляє ntv.

Женевський міжнародний автосалон, який існує вже понад сто років, буде скасовано назавжди через знижений інтерес автовиробників до події. Організатори прийняли таке рішення через невизначеність в автомобільній промисловості та знижену привабливість великих європейських ярмарок. Тому вони закривають швейцарський автосалон, але планують проводити подію в Катарі.

“Відсутність інтересу з боку виробників до Женевського автосалону в умовах складного галузевого середовища, конкуренція з боку виставок у Парижі та Мюнхені, яким віддають перевагу відповідні вітчизняні виробники, а також необхідні інвестиції в таку виставку звучать останнім сигналом для проведення ще однієї виставки”, – пояснив президент компанії-організатора виставки.

Подія не відбувалась з 2019 року через пандемію COVID-19 та її економічний вплив на світову автомобільну промисловість. Повернення виставки було заплановано на 2024 рік, але за останні п’ять років автовиробники змінили тактику презентації своїх моделей, переорієнтувалися на інші майданчики, ближче до важливих ринків, або взагалі віддають перевагу онлайн презентаціям, заощаджуючи кошти у важкі часи або перенаправляючи їх на рекламу в соцмережах.