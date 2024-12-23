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“Найбільша депортація в історії США”: Одразу після інавгурації Трамп почне боротися з нелегалами

Дональд Трамп, новообраний президент США, заявив про намір розпочати "найбільшу в історії США операцію з депортації" нелегальних іммігрантів одразу після вступу на посаду. Інавгурація президента відбудеться 20 січня.

Понеділок, 23 грудня 2024, 07:23

Про це пише The New York Post.

“У мій найперший же день повернення до Овального кабінету я підпишу історичний список виконавчих указів про закриття нашого кордону для іноземців-нелегалів та припинення вторгнення в нашу країну”, — наголосив Трамп.

Він пообіцяв, що з цього моменту розпочнеться “найбільша операція з депортації в історії США”, яка перевершить навіть операцію, здійснену за президентства Дуайта Ейзенхауера.

Нагадаємо, раніше Трамп заявляв, що у перший день свого повернення до Білого дому планує розглянути можливість помилування для тих, хто брав участь у штурмі Капітолія в січні 2021 року.

Також новообраний президент США зазначав, що має намір припинити практику громадянства за правом народження. Це право дозволяє особам, народженим на території США, отримати американське громадянство, навіть якщо їхні батьки народилися за кордоном.

Теги: депортація, Дональд Трамп, мігранти, США

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