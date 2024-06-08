Щонайменше 174 цивільні особи були вбиті та 690 поранені в Україні в травні.

Про це повідомляє ООН.

У травні в Україні сталася найбільша кількість жертв серед цивільного населення з червня 2023 року до квітня 2024 року – 174 особи були вбиті та 690 поранені, це зафіксовано Моніторинговою місією ООН з прав людини в Україні.

У травні було зафіксовано збільшення кількості жертв серед цивільного населення, особливо в Харківській області. Це стало наслідком нападів, які почалися 10 травня і були пов’язані з наступом російських збройних сил з території Російської Федерації на Харківську область. Атаки в цій області призвели до 53% загальної кількості жертв серед цивільного населення у травні.

У Харківській області, зокрема у місті Вовчанськ, що знаходиться неподалік від кордону між Україною та РФ, спостерігаються масштабні руйнування, які становлять 65% загальної шкоди, завданої закладам освіти та охорони здоров’я.

Переважна більшість жертв серед цивільного населення (92%) та шкоди освітнім і медичним закладам (96%) продовжували відбуватися на території, контрольованій урядом.

ММПЛУ зафіксувала 24 атаки на енергетичну інфраструктуру, з яких 19 сталися на території, контрольованій Урядом, та 5 на окупованій Росією. Ці напади призвели до руйнування або пошкодження електростанцій та підстанцій, що тимчасово призвело до перерви в електропостачанні та водопостачанні. Крім того, ММПЛУ зафіксувала шість нападів на залізничну інфраструктуру на контрольованій Урядом території у травні.