У 1996 році Україну переконали, що світ втомився від страшної світової війни і відмовляється вирішувати проблеми за допомогою сили зброї. Однак, як показав час, подібна заява була брехнею.

Про це пише “Межа”.

Україна мала третій за величиною ядерний арсенал у світі до відмови від ядерної зброї. Стратегічний і тактичний запас становив понад 5000 одиниць зброї. Проте влада України вирішила відмовитися від неї – наслідки цього рішення відчуваються по сьогодні.

У 1991 році питання ядерного роззброєння стало ключовим під час процесу набуття незалежності. Володимир Василенко, один з авторів Декларації про державний суверенітет і положення про безʼядерний статус, прокоментував рішення щодо роззброєння. За його словами, тоді стояв вибір між отриманням ширших прав і незалежності або збереженням ядерного арсеналу. Тобто відмова від ядерної зброї була кроком до світового визнання та отримання незалежності від СРСР.

Україна офіційно втратила ядерний статус у 1996 році, хоча процес цього розпочався ще з початку 90-х років. У 1991 році Україна підписала Договір про нерозповсюдження ядерної зброї та Будапештський меморандум, що відзначилося дипломатичними кроками та встановленням зв’язків з Росією та країнами Заходу.

Країна заклала принцип без’ядерної держави ще у Декларації про державний суверенітет, яку Верховна Рада УРСР прийняла 16 липня 1990 року. У цьому документі було зазначено, що Україна має намір стати нейтральною, позаблоковою державою і зобов’язується дотримуватися трьох неядерних принципів: не застосовувати, не виробляти і не набувати ядерну зброю.

Ця доктрина отримала неофіційну назву «доктрина Павличка», за ім’ям Дмитра Павличка, який очолював комітет із закордонних справ Верховної Ради у 1990-1994 роках. Протягом усіх років незалежності її критикували за надмірну романтичність і мрійливість.