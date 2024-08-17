Найбільша нафтосервісна компанія SLB розширює свою діяльність у Росії, скориставшись виходом західних конкурентів після вторгнення Москви в Україну.

Про це повідомляє Financial Times.

Компанія SLB, раніше відома як Schlumberger, продовжує свою діяльність у Росії, підписуючи нові контракти та наймаючи сотні співробітників, незважаючи на те, що її американські конкуренти Baker Hughes і Halliburton вийшли з російського ринку у 2022 році.

Згідно з документами, отриманими Global Witness, у грудні SLB уклала угоду з російським нафтогазовим інститутом Vnigni для розробки моделей нафтових і газових родовищ.

Компанія також розмістила понад 1000 вакансій на різні посади з грудня, а її російські дочірні компанії зареєстрували дві нові торгові марки в липні.

Компанія SLB рік тому оголосила про припинення поставок до Росії через міжнародні санкції, але, за документами, продовжувала імпортувати матеріали на суму 17,5 млн дол. з Китаю та Індії у серпні-грудні 2023 року.

Правозахисні групи та український уряд вважають, що діяльність SLB сприяє фінансуванню військових зусиль Кремля, проте західні політики уникають запровадження жорстких санкцій проти російських нафтогазових компаній, побоюючись негативного впливу на світові ціни на нафту.