Від початку доби й станом на 16:00 6 жовтня, російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників, але Сили оборони України чинять опір агресору та завдають йому значних втрат у живій силі та техніці.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ на сторінці у Facebook.

Ситуація по напрямках

На Лиманському напрямку окупанти 14 разів намагались потіснити наших захисників із займаних позицій поблизу Дружелюбівки, Невського, Новосадового, Зарічного, Торського, Григорівки та Діброви. Одинадцять боїв завершено, три – тривають по теперішній час.

На Покровському напрямку сьогодні відбулося 10 наступальних дій противника. Росіяни штурмували позиції наших оборонців у районах населених пунктів Мирноград, Лисівка, Крутий Яр та Селидове.

На Курахівському напрямку зберігається напружена ситуація. Загарбники 9 разів атакували поблизу Новоселідового, Гірника, Цукуриного, Гострого, Георгіївки та Костянтинівки. Досі точаться два боєзіткнення.

На Торецькому напрямку авіаційних ударів керованими бомбами зазнали Дружба та Костянтинівка. До того ж окупанти здійснили вісім атак біля Торецька та Щербинівки, біля якої наступальні дії противника тривають до тепер. На Харківському напрямку росіяни сьогодні здійснили п’ять атак поблизу Стариці та Вовчанська, біля якого наразі тривають боєзіткнення.

На Времівському напрямку штурмовою авіацією були атаковані Новодарівка та Полтавка, також противник провів три штурми оборонних рубежів наших захисників поблизу Богоявленки та Золотої Ниви. На Краматорському напрямку неподалік Білої Гори Сили оборони відбили три атаки ворога.

На Куп’янському напрямку населені пункти Кучерівка та Новоосинове були атаковані ворогом три рази з початку сьогоднішньої доби, одна атака триває дотепер. Крім того, окупанти завдали авіаційного удару керованими бомбами у райони Зеленого Гаю та Першотравневого. На Придніпровському напрямку відбито дві ворожі атаки відбито. На інших напрямках фронту ситуація без особливих змін.