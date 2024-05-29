Про це стало відомо з дослідження, проведеного порталом “Опендатабот”.

Аналітики зʼясували, від початку великої війни переважна більшість компаній скоротила штат працівників. У той же час, деякі підприємства розширила штат майже вдвічі.

У Києві лідерську позицію зайняла компанія “Укрзалізниця”. У 2023 році в УЗ налічувалося більше ніж 187 тис. працівників, проте з лютого 2022 року скоротила штат працівників майже на 11%.

За словами HR-директор “Укрзалізниці”, негативна динаміка пов’язана з кількома факторами. З-поміж них — тимчасова окупація територій, де діяльність було припинено, вимушена міграція та мобілізація робітників.

“Близько 10,2 тисячі залізничників зараз перебувають у лавах ЗСУ”, — повідомили в компанії.

У Дніпропетровській області найбільший роботодавець — АТБ-маркет. Там налічується 44,09 тис. співробітників. АТБ теж на тлі негативних факторів війни скоротило кількість працівників на 4,7 тис., або на 10%.

На Волині лідирує ТОВ “Вест петрол маркет” зі штатом 5,6 тис. робітників.

У Запорізькій області — АТ “Мотор Січ”, де налічується 14,5 тис. робітників.

У Полтавській області — ТОВ “Вигідна купівля” (мережа магазинів Аврора) з 12 тис. співробітників. Компанія за час війни збільшила штат фактично удвічі.

У Львівській області — ТОВ “Окко-Драйв”, де налічується 6,4 тис. співробітників.

У Тернопільській області — завод кабельних мереж ТОВ “Се Борднетце-Україна” зі штатом у 4 тис. працівників.