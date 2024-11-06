Про це повідомляє DeepState.
У жовтні 2024 року Україна втратила 490 кв. км своїх територій, що стало найбільшим показником з початку року. Російські війська продовжують контрнаступ, який триває з осені 2023 року. Хоча масштаби втрат Сил Оборони викликали дискусії, експерти зазначають, що справжню ефективність війська визначають не лише площею окупованих територій.
“Площі втрачених територій важливі, але вони не є єдиним показником ефективності війська. Якщо рік тому ворог наступав чотирма повними ротами на Новомихайлівку, то сьогодні це стає для них неприпустимою розкішшю”, – зазначають у дописі.
Попри значні територіальні втрати, ключовими чинниками залишаються потенціал військово-промислового комплексу, рівень підготовки мобілізованих, можливості для завдання дальніх ударів та раціональне застосування людського ресурсу.
Водночас російські війська, на відміну від попередніх періодів, почали проводити додаткову підготовку особового складу. Велика кількість живої сили дозволяє окупантам регулярно проводити ротацію, тоді як для України ця задача стає дедалі складнішою.
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