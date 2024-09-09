У ніч на 9 вересня найбільший аеропорт Швеції поблизу Стокгольма тимчасово призупинив прийом і відправлення рейсів через загрозу, пов'язану з невідомими безпілотниками.

Про це інформує SVT.

За даними управління цивільної авіації, цієї ночі поблизу аеропорту “Арланда” було зафіксовано щонайменше чотири невідомі безпілотники різного розміру. Тип БПЛА поки що не встановлений.

Зазначається, що близько 02:00 в “Арланді” вирішили призупинити роботу, тож п’ять рейсів відправили приземлятися у найближчі аеропорти біля міст Ничепінг і біля Гетеборга.

Вже о 03:30 роботу аеропорту відновили. Поліція почала розслідування у зв’язку з перешкоджанням роботі аеропорту.

Речник поліції Даніель Вікдаль заявив, що правоохоронці підозрюють, що це був умисний вчинок, але наразі не можуть сказати, з якою саме метою. З міркувань конфіденційності розслідування поліціянти не вдавалися у деталі.

У збройних силах Швеції підтвердили, що знають про інцидент і взаємодіють з адміністрацією аеропорту.