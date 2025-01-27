Компанія Kernel, найбільший виробник соняшникової олії в Україні, вимушено зупинила один із заводів у січні 2025 року через нестачу сировини.

Це зазначено у звіті компанії за другий квартал фінансового року.

За цей період Kernel переробив 973 000 тонн олійних культур, що на 20% більше, ніж у попередньому році. Зростання стало можливим завдяки запуску нового заводу на заході України, який розпочав роботу у лютому 2024 року.

Обсяги переробки у жовтні-грудні збільшилися на 42%, у тому числі 50 000 тонн було перероблено в межах толінгових угод із давальницької сировини.

Через обмежену доступність соняшнику три заводи компанії перейшли на переробку сої (93 000 тонн) і ріпаку (14 000 тонн). Проте дефіцит сировини змусив призупинити роботу одного з них.

За квартал Kernel продав 408 000 тонн олії, що на 52% більше порівняно з попереднім кварталом і на 11% більше у річному вимірі. Із цього обсягу 26 000 тонн припало на бутильовану олію.